SMACL Assurances SA annonce le 2 décembre 2022 la nomination de Julie Delecroix en tant que directrice des ressources humaines à compter du 1er décembre. Elle est membre du comité de direction. À ce poste, elle devra "piloter le déploiement et l’animation des activités RH, garantir la qualité du dialogue social et anticiper les évolutions et mutations de l’entreprise tout en favorisant l’épanouissement des salariés".