Pierre Bouzin n’est plus salarié de l’ADMS à compter de vendredi 2 décembre 2022, apprend AEF info. Il était devenu délégué général de l’organisation patronale de surveillance humaine et de sécurité électronique en juillet dernier (lire sur AEF info), après avoir quitté la FFSP, dont l’ADMS vient par ailleurs d’annoncer son départ (lire sur AEF info). L’ADMS, qui n’a pas souhaité s’exprimer sur les motifs de cette séparation, dit se structurer "pour relever les défis de la filière et assurer sa croissance". Un "manager" non issu du secteur est chargé d’apporter "un soutien interne" à l’organisation et "plusieurs recrutements" sont en train d’être finalisés, "notamment sur le social". Pierre Bouzin n’a, lui, pas souhaité évoquer son avenir professionnel. Considéré comme proche de Claude Tarlet, il a été délégué général de l’USP (2018-2019) puis de la FFSP quand il en était président.