"La nature est actuellement une zone d’ombre importante", constate la World Benchmarking Alliance qui publie une nouvelle étude sur les politiques et pratiques de près de 400 entreprises ayant un impact sur la nature, le 5 décembre 2022, à deux jours de l’ouverture officielle de la COP 15 de Montréal. Seules 5 % d’entre elles comprennent leur impact sur la nature. "Certaines des entreprises les plus influentes au monde ne prennent pas de mesures pour donner la priorité à la nature et la protéger", alerte la WBA. Kering obtient la première place du classement avec la note de 55,2 sur 100.