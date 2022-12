Pascal Canfin espère ce vendredi que le mois de décembre 2022 permettra l’adoption en trilogue de plusieurs textes européens clés sur le climat : le Cbam, les batteries et la déforestation importée. Il est moins confiant s’agissant de la réforme du marché carbone EU ETS. "Si on devait avoir le trilogue ce soir, clairement, on n’y serait pas", explique le député européen Renew. Quand au fonds social pour le climat, il n’a fait l’objet de "quasi aucune avancée" depuis le début des négociations entre le Parlement, le Conseil et la Commission.