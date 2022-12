Développer des polymères plus durables avec Arkema, créer des emballages novateurs avec Aptar, fabriquer des biomatériaux à base de lin avec Velcorex : ce sont les objectifs de trois laboratoires communs (respectivement Lamps, IMPacT, et Bio@tex) inaugurés par le CNRS et l’université de Haute-Alsace, le 1er décembre 2022. Leur création est "le fruit d’une relation de confiance tissée dans le temps avec nos partenaires économiques", indique Antoine Petit, PDG du CNRS, par communiqué. Les acteurs industriels précisent également leurs attentes, dans le cadre de cette collaboration formalisée.