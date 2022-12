Entre aspirations individuelles et intérêt général : les ressorts de l’engagement des jeunes au travail (étude)

Quels sont les leviers de la motivation des jeunes diplômés et des collaborateurs fraîchement arrivés en entreprise ? Qu’est-ce qui soutient leur engagement au quotidien dans le travail ? Une étude publiée mardi 30 mars 2021 par le NewGen Talent Centre de l’Edhec et BearingPoint montre que les aspirations individuelles (développement des compétences, environnement de travail, prise de responsabilités…) se doublent d’attentes bien plus larges, qui touchent à l’intérêt général et à la responsabilité des entreprises "face aux enjeux du monde".