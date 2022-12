Le Snof a présenté ce vendredi 2 décembre 2022 sa quatrième enquête annuelle sur les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Cette enquête confirme une baisse structurelle depuis 2017 des délais d’attente médians et moyens et une réduction des inégalités d’accès entre territoires. Le Snof souligne que la situation devrait encore s’améliorer à partir de 2023 et estime envisageable une suppression définitive des problèmes d’accès aux soins d’ici deux ou trois ans. À condition de soutenir un certain nombre de priorités, dont la formation de jeunes ophtalmologistes.