L’Élysée annonce, vendredi 2 décembre 2022, que le président de la République envisage, sur proposition de la Première ministre, de nommer Patrice Vergriete président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Le maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine et par ailleurs président de France ville durable succéderait ainsi à Jean Castex, désormais PDG de la RATP, et à Christophe Béchu, entré au gouvernement. Les députés et les sénateurs devront se prononcer sur ce projet de nomination.