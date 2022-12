D'ici 2027, la région Occitanie et l’État mobiliseront 6,4 milliards d’euros à quasi-parité, dont 2 Md€ au titre de la relance, dans le cadre du nouveau contrat de plan État-région signé jeudi 1er décembre 2022. Celui-ci vise notamment à construire "un nouveau modèle de développement alliant excellence et soutenabilité" (qui passe, par exemple, par la sobriété foncière) et la lutte contre les inégalités entre territoires et entre habitants de la région. Le CPER prévoit ainsi 1,5 Md€ pour l’aménagement du territoire et 855 millions d’euros pour la transition écologique.