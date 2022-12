"L'année 2023 sera à la fois une année de poursuite du PIC à un niveau très élevé d’investissement, et de transition vers le nouveau cadre de France Travail", assure Carine Seiler dans le 4e et dernier volet de son entretien accordé à AEF info (1). "Il s’agira de poursuivre l’effort d’investissement dans les compétences en améliorant encore la mobilisation de ce levier dans la réponse aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises." Après avoir dressé un bilan exhaustif des cinq années de mise en œuvre du PIC, elle en dresse les perspectives, notamment dès 2023, année charnière qui voit disparaître le haut-commissariat aux Compétences et le financement du PIC se transformer. Des évolutions qui ne remettent pas en cause "l’investissement de l’État dans la formation des demandeurs d’emploi" et qui vont bénéficier des acquis du PIC, notamment en termes de relation entre les acteurs.