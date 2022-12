L’inflation réinterroge le modèle des organismes fonciers solidaires

Coûts de la construction en hausse, remontée des taux et difficulté d’accès aux crédits… les OFS ne sont pas épargnés par le contexte économique qui met sous tension le secteur du logement. 11 500 BRS sont attendus d'ici 2025, mais les opérateurs d’OFS craignent que la machine se "grippe", ont-ils lors des Journées du réseau des OFS, les 1er et 2 décembre. Faut-il renforcer le pouvoir d’achat des ménages acquéreurs ou encore ouvrir le modèle pour proposer des baux réels "intermédiaires" ? Pour le réseau, il faut aussi voir plus loin que la crise actuelle en investissant massivement dans le foncier.