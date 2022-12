À l’heure où les tensions sur les approvisionnements énergétiques s’accentuent, comment passer à une stratégie d’échelle en matière de développement durable ? Bilan GES, rénovations via les CPER, ateliers de sensibilisation… plusieurs démarches ont été discutées à l’occasion d’un atelier de travail, organisé le 1er décembre 2022, lors de l’assemblée du label DD&RS à Paris. Pour Marie Olivier, VP RSE de l’université de Reims "agir sur les déplacements quotidiens" des étudiants et personnels est une première étape pour réduire l’empreinte carbone d’un établissement. De son côté, Lionel Vinour, directeur vie de campus et patrimoine de l’université de Poitiers, estime que "les CPER devraient aider les établissements à devenir indépendants sur le plan énergétique".