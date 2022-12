Le décret n°2022-1492 du 30 novembre 2022, publié au Journal officiel du 1er décembre, modifie un des critères devant être remplis par les "organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, 150 sièges à la dernière désignation prud’homale". Ce total doit dorénavant être "réparti dans au moins 40 départements", contre 50 précédemment. Ces organismes doivent toujours se consacrer "exclusivement à cette formation" prud’homale. Ces formations peuvent également être dispensées par deux autres types d’organismes : "des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l’État" et "des établissements publics d’enseignement supérieur". Un arrêté devrait être prochainement publié pour revoir le contenu du dossier d’agrément des établissements publics et privés pouvant délivrer ces formations.