Pris en application de l’article 107 de loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022 prévoit la validation pour les années 2020 et 2021, au titre de la retraite de base des travailleurs indépendants, des artistes auteurs et des mandataires sociaux, d’un nombre de trimestres équivalent à la moyenne des trimestres validés par l’assuré concerné sur les années 2017, 2018 et 2019.