La plateforme d'assistance cybermalveillance.gouv.fr a été consultée par 8 millions de visiteurs depuis son lancement en 2017 (lire sur AEF info), dont près de la moitié rien qu’en 2022. Elle devrait ainsi "dépasser" les 3,5 millions cette année, indique Jérôme Notin, directeur général du GIP Acyma qui pilote la plateforme, lors des cinq ans du dispositif, jeudi 1er décembre 2022. Plus de 600 000 victimes ont été aidées dont 250 000 en 2022. Un "succès" qui témoigne de l’augmentation de la menace, mais aussi du travail du GIP "pour faire connaître" l’outil, observe Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications. Cybermalveillance.gouv.fr participera notamment à la concrétisation de deux projets promis par le chef de l’État : le numéro 17 cyber et le "filtre anti-arnaques" attendu en version bêta en 2023 et "dont le GIP est chef de file" (lire sur AEF info).