Tripler le rythme de déploiement des pompes à chaleur sur le territoire français pour atteindre 10 millions de logements chauffés en 2030 : c’est la proposition formulée ce vendredi par l’association professionnelle Eden, qui défend les intérêts de l’électricité dans le secteur du bâtiment. Elle se félicite de l’intérêt de plus en plus marqué pour cette solution bas carbone, de la Commission européenne à l’Agence internationale de l’énergie, mais attend un soutien plus marqué de la part des pouvoirs publics français.