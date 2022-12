Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie et Georges Méric, président (PS) du département de Haute-Garonne ont signé la convention de financement du SPIE (Service public de l’insertion et de l’emploi), le 25 novembre 2022. Lauréat de l’AMI lancé en juillet 2021 par le gouvernement (lire sur AEF info), ce consortium rassemble 30 acteurs de l’insertion et de l’emploi, dont Pôle emploi et la Dreets. Le projet a pour objet de" réconcilier les besoins des entreprises de la Haute-Garonne avec les publics en recherche d’emploi", grâce à une mise en réseau de 150 référents issus des institutions partenaires, à la création d’une banque commune d’actions, à de nouveaux outils numériques, à la participation citoyenne des publics concernés pour un accompagnement sur mesure jusque dans l’emploi. L’expérimentation est financée à hauteur de 370 000 € par l’État et 93 000 € par le département.