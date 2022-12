Alors que les fonds de roulement des universités ont progressé entre 2017 et 2022 (+79 %), leurs investissements ont connu une évolution nettement moins soutenue (+37 %), selon les données du MESR. Des chiffres dont nous avons exclu Paris-Saclay, du fait d’un investissement de près d’1 Md€ en 2021, pour l’heure non expliqué. Si on l’incluait, les investissements progresseraient de 117 %. Des petites universités ont toutefois une dynamique d’investissement plus forte. La situation reste contrastée car le fonds de roulement moyen sur 5 ans va de l’équivalent d’un trimestre à 9 ans d’investissements.