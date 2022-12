À l’occasion des trois ans d’Inria startup studio, célébrés le 1er décembre 2022, Bruno Sportisse, PDG d’Inria, souligne "la force de l’écosystème français de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le numérique". "En trois ans, nous avons réussi à changer d’échelle : nous avons commencé par quelques projets et nous en sommes actuellement à plus d’une quarantaine par an", salue-t-il. En outre, une table ronde s’est penchée sur le thème de la deep tech et de son financement et les intervenants sont revenus, entre autres, sur l’évolution de la place des business angels.