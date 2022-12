Les travaux engagés par les partenaires sociaux il y a plus d’un an et demi pour "adapter la loi 'Avenir professionnel' aux nouveaux enjeux" ont abouti mercredi 30 novembre 2022 à la formalisation d’une "contribution paritaire". Un texte qui doit être validé par les instances des différentes organisations en début de semaine prochaine, avant d’être remis à la ministre déléguée à la Formation professionnelle dans 8 jours. Sur le fond, une 17e proposition a été intégrée à un texte qui acte par ailleurs la priorité accordée aux branches professionnelles par rapport au niveau interprofessionnel.