L'articulation entre les services de police judiciaire de la DRPJ et de la Dspap "produit une coordination et une animation satisfaisantes", s’est réjoui le préfet de police de Paris Laurent Nuñez devant la mission d’information de l’Assemblée sur la réforme de la police judiciaire, jeudi 1er décembre 2022. La Préfecture de police de Paris ne connaîtra pas de "réforme structurelle dans les mois et années qui viennent", a-t-il assuré.