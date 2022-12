Le NFGS fête ses cinq ans. Depuis sa création, en décembre 2017, le réseau de verdissement des banques centrales a contribué à la création des stress tests climatiques. Le réseau travaille désormais à un cadre solide pour appréhender la perte de biodiversité et les risques environnementaux. La combinaison d’événements extrêmes, la survenue de risques plus adverses, ou encore la régulation du financement de la transition restent également à explorer. Jean Boissinot, directeur adjoint de la stabilité financière à la Banque de France et secrétaire général du NGFS, détaille la mécanique à l’œuvre chez les banquiers centraux pour mesurer l’impact des évolutions climatiques et environnementales sur l’économie, ainsi que la prise en compte du sujet par les superviseurs. Le NGFS compte 121 membres, dont la totalité des banques centrales du G20 depuis que l’Arabie saoudite a rejoint le réseau.