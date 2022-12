"Le Haut-commissariat aux Compétences a porté des missions […] au service de la société de compétences, [qui] concernent l’ensemble des actifs et, pour certaines d’entre elles, dépassent les frontières entre formation initiale et formation continue." Dans le 3e volet de l’entretien accordé à AEF info (1), Carine Seiler dresse le bilan des actions accompagnées par le haut-commissariat aux Compétences en dehors du champ de la formation des demandeurs d’emploi. Passeport de compétences, badges de compétences, expérimentation VAE, transformation du marché de la formation… Autant de projets qui s’inscrivent dans la perspective de la "société des compétences" et dont la diffusion nécessitera encore des ajustements, par exemple en termes de système d’information, d’évolution des modalités pédagogiques ou de transformation du modèle économique de la formation.