Les personnes qui ont arrêté les études après le bac à la suite d’un refus d’entrer dans la formation de leur choix sont surtout issues d’un bac professionnel, ont grandi dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et ont redoublé en primaire. Voici ce que développe un article paru fin novembre 2022 dans la revue Formation emploi. Ces "recalés" de l’enseignement supérieur sont souvent en difficulté pour trouver un emploi, le plus souvent de faible qualité. Mais les reprises d’études sont aussi nombreuses, bien qu’influencées par l’origine sociale et le type de bac obtenu.