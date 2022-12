Trop souvent, les employeurs préfèrent "individualiser" les violences sexistes et sexuelles pour "éviter de se pencher sur les conditions de travail", affirme Catherine Albert, coordinatrice du collectif féministe FSU à la ville de Paris. Le syndicat organisait le 25 novembre 2022 une matinée sur les violences faites aux femmes. "L’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses agents mais les syndicats ont aussi un rôle à jouer", insiste-t-elle. Le Supap-FSU mais aussi l’Ufict-CGT et Interco CFDT ont mis en place diverses initiatives de prévention et de signalement des VSS.