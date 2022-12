Christine Vié-Delannoy devrait occuper, à partir du 1er janvier 2023, le poste de DGS de l’université Montpellier-III, apprend AEF info, le 1er décembre 2022. Elle devrait ainsi remplacer Nathalie Vincent qui avait présenté sa démission le 1er juillet 2022 et devait effectuer un préavis de six mois (lire sur AEF info). Christine Vié-Delannoy est directrice des relations et des ressources humaines de l’établissement depuis janvier 2015.