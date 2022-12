Les facultés et les écoles de la "Catho" de Lille développent depuis dix ans, avec leur programme "Live Tree", un modèle original fondé sur des "démonstrateurs". Ces lieux d’expérimentation permettent à des étudiants, à des chercheurs et à des entrepreneurs de se former, de faire émerger des idées, des produits et des services et de les expérimenter auprès d’usagers. AEF info vous emmène visiter le Rizomm, un bâtiment intelligent qui préfigure la ville de demain, et le Palais Rameau, un monument historique bientôt transformé en laboratoire du monde agricole. "Parfois, on nous demande : vous êtes une école, une faculté, pourquoi vous faites tout ça ?", s’amuse Yohann Rogez, responsable opérationnel du programme "Live Tree". "Nous voulons contribuer à l’émergence de solutions dans un monde en transition", répond Patrick Scauflaire, président-recteur de l’université catholique.