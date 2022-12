Voici une sélection de brèves sur le climat :Météo France annonce que l'année 2022 est la plus chaude jamais mesurée en France ;le projet de décret mettant en œuvre l'interdiction des lignes aériennes en cas d'alternative de moins de 2h30 en train est conforme au droit européen ;la France et les États-Unis veulent "accroître leur soutien" aux pays détenant "les plus importantes réserves de carbone irrécupérable" ;Le ministère de l'écologie publie un projet de décret sur les émissions agricoles de protoxyde d'azote et l'ammoniac.