Pour publier ses rapports, et notamment ses "perspectives environnementales" annuelles, le programme des Nations unies pour l’environnement "s’appuie sur le travail d’un large éventail de chercheurs". "Nous sommes les traducteurs de cette science dans l’espace politique", déclare Andrea Hinwood qui est depuis mars 2021 la scientifique en chef du Pnue. Alors que la COP 15 Biodiversité s’ouvre ce mercredi 7 décembre 2022 à Montréal, elle détaille dans un entretien à AEF info les processus qui permettent au programme de s’appuyer sur l’expertise des chercheurs en sciences de l’environnement. "Accéder aux données des entreprises améliorerait considérablement la prise de décision au niveau mondial", estime Andrea Hinwood qui plaide pour l’ouverture et la gratuité des données publiques et privées en sciences de l’environnement.