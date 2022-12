En octobre 2022, le Cese a ouvert des travaux sur un projet d’avis destiné à mieux comprendre l’impact du dérèglement climatique sur le monde du travail et identifier les voies et moyens d’une meilleure prise en compte de l’environnement dans les politiques de santé. Pour nourrir ses travaux, il lance une "enquête pour interroger les représentants des personnels du public et du privé, les employeurs de petites et grandes entreprises et de la fonction publique". Objectif : "Identifier les actions déjà mises en œuvre, ainsi que les freins et leviers pour concilier l’adaptation aux évolutions climatiques avec la santé au travail", selon un communiqué du 1er décembre 2022. La synthèse des données issues du questionnaire fera l’objet d’une restitution sur le site du Cese, l’avis définitif consacré aux dérèglements climatiques et au travail devant être publié entre mars et avril 2023.