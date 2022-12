La circulaire adressée par Élisabeth Borne aux préfets, le 30 novembre 2022, pour gérer le délestage programmé, prévoit la fermeture des écoles et établissements scolaires concernés le matin. Pap Ndiaye précise qu'"un travail" doit encore être mené avec les collectivités sur la question des transports scolaires, qui ne prévoient pas de rotation à la mi-journée, et sur la restauration. Les écoles situées près de structures prioritaires ne subiront pas de délestage et accueilleront les enfants de personnels prioritaires. De leur côté, les syndicats enseignants s’inquiètent des conséquences.