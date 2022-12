Le gouvernement adresse une circulaire aux préfets, mercredi 30 novembre 2022, afin de préparer de possibles délestages électriques tournants sur le territoire pendant l’hiver. Soulignant qu’une des conséquences sera l’interruption des communications de téléphonie et d’internet," il relève que "les usagers ne pourront pas joindre les services de secours", dont le 17 et le 18. L’exécutif invite à privilégier le numéro 112 et demande la mise en place, dans les zones délestées, d’une "présence humaine" devant les centres d’incendie et de secours, brigades de gendarmerie et postes de police.