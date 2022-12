La suppression de la contribution de l’État au financement de l’apprentissage dans les collectivités locales d'ici 2026 serait "intenable à terme pour le CNFPT et les collectivités", s’inquiète l’intersyndicale du CNFPT, le 30 novembre 2022, à propos du PLF 2023 (lire sur AEF info). La cotisation payée par les employeurs territoriaux pour la formation de leurs agents, déjà "largement" insuffisante, "doit bien être consacrée à répondre aux besoins de formation professionnelle" de leurs personnels. Rejoignant la position des employeurs territoriaux, les syndicats membres du conseil d’administration de l’établissement demandent "avec insistance" au gouvernement de respecter ses engagements pris lors du budget 2022. La CGT, la CFDT, la FA, FO et l’Unsa demandent la pérennisation du système de financement actuel (30 M€ étant apportés par l’État et par France compétences) (lire sur AEF info).