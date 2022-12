Professeur à l’université Paris Saclay, Paul Leadley a contribué à l’évaluation internationale de la biodiversité de l’IPBES et à diverses contributions scientifiques depuis 2020 pour soutenir les négociations de la COP 15. Pour AEF info, il revient sur une crainte du monde scientifique : celle que l’emblématique cible du futur cadre mondial, à savoir protéger 30 % de la planète d’ici à 2030, ne fasse "passer à la trappe" d’autres objectifs, notamment sur la réduction des pollutions et pesticides. Il juge que cet objectif devrait être mondial et réparti entre les pays, en fonction de la localisation des points chauds de biodiversité. Surtout, il regrette l’absence de chefs d’État et de gouvernement à Montréal, qui risque d'entraîner une moindre médiatisation de la conférence et ne permettra pas d’envoyer "le message très clair que la biodiversité est extrêmement importante".