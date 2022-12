C’est une "croissance modérée" que vise la Satt Pulsalys pour 2023, avec "une vingtaine de nouveaux grands projets et 5 M€ d’investissement", déclare Sophie Jullian, sa présidente, le 1er décembre 2022, à l’occasion d’une conférence de presse portant sur le bilan 2022 et les perspectives 2023. Elle met en avant trois axes de développement : poursuivre la synergie régionale, renforcer le programme Eyssor à destination des PME aussi au plan national, et contribuer à France 2030. Elle rappelle aussi que l’objectif d’autofinancement de la Satt pour ses coûts fixes est prévu pour 2024 (lire sur AEF info).