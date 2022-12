"Si le métier d’enseignant semble attirer un peu moins les étudiants, la proportion de candidats ayant exercé une activité professionnelle hors Éducation nationale se renforce aux concours externes", explique une note de la Depp sur "le profil des admis aux concours enseignants 2021 du 1er degré et du 2nd degré" parue le 1er décembre 2022. Les candidats en reconversion "constituent 15 % des recrutements dans le 1er degré et 8 % dans le 2nd degré". Néanmoins, globalement, les étudiants représentent plus de la moitié des admis aux concours et ceux d’Inspé "constituent la majorité des admis".