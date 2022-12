Réinsertion des détenus : Pôle emploi Hauts-de-France reconduit sa convention avec l’administration pénitentiaire

Pôle emploi et l’administration pénitentiaire ont renouvelé le 28 avril 2021 leur convention de coopération dans les Hauts-de-France. Ils espèrent améliorer l’employabilité des personnes placées sous main de justice, accélérer leur retour à l’emploi et lutter contre la récidive. Chaque année, près de 1 400 personnes détenues dans les 16 établissements pénitentiaires de la région bénéficient d’un accompagnement destiné à faciliter la transition entre le "dedans" et le "dehors". Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) travaillent avec 15 conseillers Pôle emploi Justice (CPEJ) installés au sein des établissements pénitentiaires. Des forums et job dating sont aussi régulièrement organisés. Selon les données de la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire de Lille, 6 513 détenus écroués étaient comptabilisés dans les Hauts-de-France au 1er avril.