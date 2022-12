Les obligations de publicité des concours territoriaux sont allégées

Un décret n° 2022-1491 du 30 novembre 2022 simplifie les mesures de publicité de plusieurs concours et examens territoriaux. Les arrêtés d’ouverture pour les catégories A et B des filières administrative, animation, technique, culturelle, sportive et police municipale ne devront plus être publiés au Journal officiel. Le texte avait reçu un avis favorable du CSFPT (conseil supérieur de la fonction publique territoriale) fin septembre, seules FO et la CGT s’y étant opposées (lire sur AEF info). Les candidats peuvent déjà s’informer grâce aux affichages des employeurs territoriaux et sur les sites internet des centres de gestion, qui organisent ces concours, avance le ministère de la Fonction publique.