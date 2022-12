Dans une lettre adressée aux médecins généralistes et spécialistes mercredi 30 novembre 2022, le directeur général de la Cnam rappelle les enjeux de la négociation pour la prochaine convention médicale. Alors qu’il estime à 620 000 le nombre de patients en affection longue durée sans médecin traitant, il souhaite assouplir et diffuser massivement le dispositif des assistants médicaux afin de permettre aux médecins d’augmenter leur patientèle. Il souhaite également diminuer la charge administrative des médecins et par ailleurs revaloriser les tarifs des actes et consultations complexes.