Le CNRS a inauguré, le 30 novembre 2022, un International research center avec l’université de Chicago aux États-Unis. Dénommé IRC Discovery, c’est le quatrième centre de ce genre pour le CNRS qui réserve ce dispositif à ses partenaires stratégiques. Il a vocation à développer et renforcer des coopérations scientifiques notamment en physique quantique, physique des particules et physique nucléaire, dans les sciences humaines et sociales, la biologie et la chimie. Il permettra le financement de doctorants co-encadrés par deux chercheurs français et américains, l’accueil de chercheurs français à Chicago et réciproquement, et l’organisation de séminaires communs sur des sujets clés. "Parmi les atouts présentés par l’université de Chicago", le CNRS s’intéresse à Fermilab, dédié à la physique des particules et au laboratoire national Argonne, consacré à la recherche sur le nucléaire.