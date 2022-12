"Nous avons gagné en organisation et en compétences" en matière de sécurité et de gestion de crise dans les EPLE, affirme à AEF info Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN, le 28 novembre 2022. Le représentant du premier syndicat des chefs d'établissement s’exprime à l’occasion de l’ouverture, le 1er décembre, du procès de Killian B. qui avait tenté d’abattre des élèves de son lycée, à Grasse, et blessé 5 personnes, dont le proviseur (lire sur AEF info). Le syndicat s’est porté partie civile afin de "marquer sa présence auprès de son collègue et de toute la profession". Ce procès sera aussi celui de la sécurité dans les établissements, juge le SNPDEN-Unsa. "Les collectivités ont beaucoup investi dans la sécurisation et l’installation de sonneries spécifiques" en cas d’intrusion. Mais "cela ne règle pas tout", estiment Bruno Bobkiewicz et Pascal Bolloré, responsable de la cellule juridique. Il faut "agir sur le côté humain".