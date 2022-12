Près de 10 % du budget total du CPER 2021-2027 de la région Occitanie est fléché vers l’ESRI, soit 626,1 M€. Trois axes guident les actions dans ce domaine : l’excellence universitaire et la recherche (481,6 M€), l’accès à l’enseignement supérieur (106,6 M€) et le logement social étudiant (37,9 M€). La région voit dans l’innovation "un des trois leviers stratégiques de ce contrat" qui doit lui permettre de retrouver une "souveraineté industrielle". Le document a été signé le 1er décembre 2022 par Élisabeth Borne, Première ministre, et Carole Delga, présidente (PS) de la région Occitanie.