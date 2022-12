En déplacement ce jeudi 1er décembre dans le Tarn pour signer le CPER Occitanie 2021-2027, Élisabeth Borne annonce que le fonds économie circulaire piloté par l’Ademe est augmenté de 90 M€, passant ainsi de 210 à 300 M€. Cette hausse est valable "pour la seule année 2023", précise le cabinet de la Première ministre à AEF info, et vise à "aider les collectivités à atteindre l’objectif [fixé par la loi Agec en janvier 2024 au plus tard, lire sur AEF info] de 100 % de Français couverts par une solution de tri à la source de biodéchets". Si Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce, souligne une "bonne nouvelle", il ajoute que "la généralisation de ce tri pourrait représenter un surcoût de 700 M€ par an pour les collectivités".