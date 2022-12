La première ministre, Élisabeth Borne, et Carole Delga, présidente (PS) de la région Occitanie, ont signé le contrat de plan État-Région 2021-2027, jeudi 1er décembre 2022, à Albi (Tarn). Il est doté d’un montant de 6,3 milliards d’euros, soit "plus du double de l’exercice précédent" lorsque les contrats des anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon étaient distincts, souligne Élisabeth Borne qui qualifie ce contrat d'"ambitieux" et Carole Delga de "conquérant". Les dépenses liées à l’emploi et la formation s’élèvent à 886,3 M€ (420,7 M€ de l’État) et (465,6 M€ de la région).