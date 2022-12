Confrontée à des "demandes toutes plus chronophages les unes que les autres" depuis la rentrée, Karine Boulonne, principale adjointe de collège, lance un appel à la raison dans une lettre ouverte publiée par le Sgen-CFDT fin novembre 2022. "À côté des messages et des demandes institutionnelles qui ne font plus sens, tant elles s’empilent sans fil directeur, il y a les élèves et les personnels qui attendent - à raison - que leur direction occupe le terrain et joue son rôle de pilote", écrit-elle. "Nous voulons avoir le temps de nous occuper des élèves, des familles, des personnels".