Après les métropoles de Brest en juillet 2022 (lire sur AEF info) et de Rennes en octobre (lire sur AEF info), la métropole Nice Côte d'Azur demande le 1er décembre le statut d’autorité organisatrice de l’habitat, créé par la loi 3DS. Le maire de Nice et président de la métropole, Christian Estrosi, entend ainsi "saisir toutes les opportunités qu’offre la loi" du 21 février 2022, en termes de différenciation et de simplification de l’action locale, et "être force de proposition sur la mise en œuvre d’orientations nationales [pour] répondre, au plus près, aux attentes des habitants". Dans son courrier au préfet de la région, il précise que l’AOH pourra être consultée sur la question du zonage, être signataire des CUS avec les bailleurs possédant au moins 5 % du parc HLM ou encore orienter la reconstitution de l’offre Anru dans les communes déficitaires SRU en dehors de l’unité urbaine.