Les États-Unis et la France ont signé, le 30 novembre 2022 à Washington, une déclaration commune sur la coopération dans le domaine des sciences et technologies de l’information quantique. Cette signature intervient à l’occasion de la visite du président de la République Emmanuel Macron à Washington, à laquelle participe aussi Sylvie Retailleau. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a assisté aussi au Quantum world congress dans la capitale américaine, où elle doit rencontrer des start-up françaises.