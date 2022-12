Le secrétaire général de l’académie Créteil, Gérard Marin, administrateur de l’État hors classe, est nommé chef de service, adjoint au directeur de l’encadrement des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Sports, à compter du 21 décembre 2022. L’arrêté de nomination précise qu’il est nommé pour une durée de 3 ans. Gérard Marin succède à Valérie Le Gleut, devenue adjointe du directeur du Service national et de la jeunesse.