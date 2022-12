Les quatre agences Pôle emploi de Bordeaux ont engagé depuis mars 2022 un programme de huit mois pour remobiliser des chômeurs de longue durée, la Pépinière des vocations, déclinant immersions courtes dans cinq secteurs en tension et job dating inversé. Le 29 novembre, douze recruteurs venus du transport, du bâtiment, de la restauration, de l’agroalimentaire et des services à la personne ont "pitché" devant une soixantaine de ces DELD. Si l’exercice casse les codes - avec des candidats moins sous pression, et des entreprises coachées pour séduire leur public - il ne lève pas tous les freins. Les demandeurs d’emploi peinent à faire le deuil de leur métier pour se tourner vers un autre qui embauche. Leurs souhaits ? Un casting plus en phase avec leurs attentes, des découvertes métiers plus longues en amont et - cerise sur le gâteau - que leurs candidatures ne restent plus sans réponse.