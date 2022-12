Quest for health, "l’incubateur du Grand Est dédié aux start-up santé au niveau européen", est officiellement lancé le 1er décembre 2022 à l’Ircad à Strasbourg. Son objectif est, à l’horizon 2025, "d’accompagner 100 start-up à fort potentiel" (pour une soixantaine aujourd’hui). Initié par le réseau "Quest for change" (lire sur AEF info), il bénéficie "du soutien de nombreux partenaires institutionnels en France, en Suisse, en Allemagne et à Boston", "ainsi que de l’écosystème de l’innovation du Grand Est", dont Biovalley France et la Satt Conectus.